Supervisa Beto Piña obras en Frontera

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya acompañado del director de Obras Públicas, Roberto del Bosque, realizó un recorrido para supervisar los avances de obras de pavimentación, el drenaje pluvial y la construcción de la plaza pública que lleva un avance del 80 por ciento.

Comenzó en la Guadalupe Borja en donde constató que los trabajos del drenaje pluvial han avanzado un 15 por ciento, se han instalado 18 tubos de 6 metros de un total de 125 que serán introducidos en la primera etapa de la obra.

“Estamos con la gente de Obras Públicas revisando el tema del drenaje pluvial, están sacando niveles, la verdad es que se ha avanzado muy poco, un 15 por ciento, el tema es el nivel de ruptura que hay que hacer en el subsuelo, aquí están haciendo una ruptura de más de 4 metros de profundidad para hacer la conexión”, explicó.

En la calle Torreón conocida también como Manuel Acuña ya se hizo la conexión de tuberías y ayer se llevaban a cabo los mismos trabajos en la Oriental para después continuar en Francisco Javier Mina y Libertad en donde concluirá la primera etapa del drenaje.

La primera etapa del drenaje se realiza por calle Torreón, Oriental, Francisco Javier Mina y Libertad. La construcción de la plaza pública tiene una avance del 80 por ciento. Al centro del área verde se construye un kiosco a petición de los vecinos.

Posteriormente se trasladó al sector Jardines de Aeropuerto para verificar la plaza en donde se construye un kiosco a petición de los vecinos y se trabaja en los últimos detalles de embellecimiento para en poco tiempo hacer la entrega oficial.

“La plaza lleva un avance de 80 por ciento, en un principio se tenía proyectado hacer solamente una vista en medio pero las familias nos pidieron de favor que si podíamos hacer una réplica del kiosco que está en la plaza principal y ya lo están haciendo y en un par de semanas va quedar identificada la cancha y todo lo del alrededor que es una plaza completamente nueva”, destacó Piña Amaya.

También acudió a la colonia Magisterial en la que se pavimenta la calle Universidad y se está compactado y arreglado la arteria Ciencias Políticas para pavimentarla.