Supervisa Piña obra del CEFARE

FRONTERA COAH-. Un importante avance tiene la primera etapa de la obra en el CEFARE, la mañana de ayer el alcalde Roberto Piña realizó una supervisión mencionando que falta muy poco tiempo para que los ciudadanos puedan gozar de este espacio deportivo.

El alcalde acudió a la supervisión acompañado de Roberto del Bosque; director de Obras Públicas además del regidor Miguel Huitrín Jaramillo, señaló que ayer desde las 6:00 am acudieron a la supervisión.

Se espera que para hoy termine la etapa de instalación de asfalto de la parte que se encuentra entre la cancha de futbol y la pista de tartán, después irían a la parte final de darle el toque final a la pista, la capa que lleva a arriba, la niveladora, así como la delimitación de los carriles y la pintura y señalización de la pista.,

Además hay una fosa de salto de longitud, se están haciendo correcciones porque atienden la indicación de la Federación Mexicana de Atletismo, en el mismo espacio hay un encause de agua donde se colocará una rejilla.

El alcalde habló sobre la importancia de respetar el lugar que todavía no está abierto al público, pues la mañana de ayer encontraron muestras de que un caballo anduvo en la pista, si eso hubiera ocurrido cuando le pongan el material a la pista se hubiera hecho mucho daño.

Por ello, decidieron enviar a personal de seguridad para que vigile el lugar mientras se termina con las labores, pues aunque se ha pedido a la población que no use las instalaciones hay personas que no hacen caso o que por desconocimiento han usado las instalaciones.

También están por terminar la parte del acceso de la unidad deportiva, se colocaron algunas luminarias que dan gran iluminación, hay dos áreas verdes al exterior de este espacio, están pensando cómo las van a arreglar para que sea una acción integral.