Supervisan minas de dolomita en Castaños

Castaños, Coah.- Como parte de las revisiones periódicas que realiza el departamento de Protección Civil, el pasado lunes realizó la supervisión a una de las minas que se ubican en el ejido Dolores, dedicado al proceso de dolomita con material de construcción.

Dado la lejanía del lugar, además del riesgo que pudiera presentarse, de forma periódica el área de Protección Civil realiza la supervisión, encontrando todo en orden.

Son minas a cielo abierto, donde se lleva a cabo el proceso de dolomita con material de construcción, en el lugar se extrae el material y hacen el proceso de elaboración de materiales de construcción.

Dentro de la inspección se verifican los extintores, señalización, rutas de evacuación, asimismo el programa de prevención de accidentes por escrito.

“No es la primera vez que vamos, ellos se preparan con tener todo listo y evitar que les hagamos recomendaciones como anteriormente se les indicó; la señalización, extintores, el acceso, ya que no cualquier persona puede entrar al lugar”.

“Ellos son sujetos continuamente a otras revisiones, que no solo Protección Civil realiza las visitas, pero al final de cuentas los procesos y las visitas están encaminadas a un objetivo común, por ejemplo Secretaría de Trabajo, y la Sedena” mencionó el director de Protección Civil.

Rafael Rodríguez Moncada aseguró que solo visitan esta mina, sin embargo se estará revisando en los próximos días la mina ubicada en la colonia California para determinar si está en funcionamiento o no.

