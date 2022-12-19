Temperaturas bajo cero en Navidad

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una Navidad y Noche Buena con temperaturas congelantes se registrarán en la Región Carbonífera, de acuerdo al pronóstico del tiempo, expresó el director de Protección Civil, Gustavo Vázquez Zapata.

Mencionó que estará ingresando el Frente Frío No. 18 a partir de este jueves por la noche con vientos y temperaturas bajo cero en la zona urbana en tanto en la serranía podrían generarse heladas con hielo negro y hasta nevadas.

En la cabecera municipal se presentarán temperaturas de ceros grados durante Noche Buena en tanto en las zonas rurales de hasta -5 grados, destacó la autoridad.

El titular de PC solicitó a las familias prepararse para esta onda gélida, además de checar los calentadores de gas y evitar introducir anafres a las viviendas para evitar situaciones que afecten a los moradores.

Precisó que afortunadamente en los últimos días no se han presentado incidentes en los hogares, exhortando también a las familias checar los toma corrientes no sobrecargando extensiones de luz para evitar incendios.