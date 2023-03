Tendrá el Cefare Alberca Olímpica

Con y sin ayuda del gobierno federal y estatal, Roberto Piña; alcalde de Frontera dijo que realizará la alberca olímpica en el Cefare, se requiere de un recurso de 50 millones de pesos, pero sí hay aportaciones el proyecto puede ser más grande y llegar los más de 100 millones de inversión.

El Cefare se está utilizando todavía pese a que se encuentra en muy malas condiciones, el alcalde comentó que ya entregaron en Secretaría de Hacienda el proyecto de remodelación, lo mismo en Sedatu.

Dijo que es un proyecto completo que consta de un compendio grueso y en el que se contempla 119 millones de pesos para la recuperación de la pista de tartán, la cancha de futbol soccer, el campo de béisbol, la del de futbol bol americano más la alberca olímpica.

"Si me ayuda el Gobierno Federal y me aprueban el proyecto, lo hacemos el próximo año, todo completo, pero si no me ayudan, si no logro hacer que me ayuden y lo tenga que hacer solo, la alberca olímpica la haré", comentó el alcalde.

Dijo que se empezará a construir en septiembre u octubre del presente año, se va a inaugurar en marzo del próximo año, la pura obra de alberca olímpica anda en aproximadamente 50 millones de pesos.

Señaló que esta es una alberca de 12 a 16 carriles, con todos los parámetros para que sea tomada en cuenta para competencias nacionales, Múzquiz, Monclova, Saltillo, Torreón tiene albercas así, por eso se comprometió a tener una para el mes de marzo.

El alcalde dijo que esta y más carpetas de obras se tienen en el escritorio del gobernador y de la federación, siguen tocando puertas, acudieron a Pemex, Conagua para mejoras en la comunidad