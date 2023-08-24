Tendrá Frontera más inversiones

FRONTERA COAH.- “Viene una inversión muy fuerte para esta región”, señaló el alcalde Roberto Piña, luego de la reunión que sostuvo con Jorge Eduardo Peralta Sánchez, director de Relaciones Gubernamental de la empresa Ferromex quien además le habló sobre la donación de 8 mil árboles con los que se contempla seguir reforestando el municipio.



“Se están preparando con todo lo que representa la transportación del acero y sus productos a través de sus procesos del ferrocarril pero no me corresponde hablar del tema, lo que sí es que me dijeron ¿dónde están tus escuelas?, ¿dónde están las áreas de crecimiento? Y no me gustan las comparaciones pero ningún otro municipio tiene el área de crecimiento que tiene Frontera por eso hay que hacer lo necesario para que le siga yendo bien”, comentó el alcalde Roberto Piña.

“¿Por qué estamos puchando para que haya una planta tratadora de aguas negras? porque esta zona requiere drenaje cuanto antes, sabemos el 1-2-3 de esta zona, hay que seguir trabajando para que sigan llegando los proyectos, las empresas a nuestra ciudad”, mencionó

Respecto a la donación de los 8 mil árboles, el alcalde mencionó que llegarán de San Luis Potosí, el programa de forestación será muy agresivo con todas las escuelas, colonias, plazas, sectores de la ciudad para sembrarlos.

Entre el final del presente año y marzo del próximo año, se tienen que sembrar 8 mil nuevos árboles que tienen permanencia en esta zona, encinos, robles, fresnos, árboles de sombra que son para uso rudo como el de Coahuila donde el clima es duro y difícil.

El alcalde aprovechó para pedir árboles más crecidos, en lugar de que les donaran 8 mil árboles fueran 4 mil pero ya grandes, pero le dijeron que no había manera, no se pueden conseguir árboles así, ellos tienen el vivero pero son árboles pequeños.