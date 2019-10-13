Termina Lencho obras inconclusas

FRONTERA., COAH.-Distintas obras de beneficio público fueron terminadas por la actual administración, esto debido a que al terminar los pasados periodos de gestión, se quedaron inconclusas, aún y cuando el recurso ya había sido aplicado.

Fue el Director de Obras Públicas Francisco de Luna quien explicó que hasta el momento se han invertido más de 100 mil pesos en la terminación de obras que se dejaron inconclusas en los años 2010, 2014 y 2016, obra que aunque fueron menores, necesitaban ser terminadas para que las familias pudieran contar con los servicios.

Termina el departamento de Obras Públicas y Copladem proyectos que se había dejado iniciados en la pasada administración, invirtiendo más de 100 mil pesos en ellos.

Dijo que fue en el rubro de agua potable donde había más obras que no fueron concluidas, sin embargo se pudieron rescatar realizando los trámites pertinentes para realizar las interconexiones a las tomas domiciliarias, beneficiando así a familias de colonias como Borja, La sierrita, Bellavista y Occidental.

Comentó que fue por medio del departamento de Copladem que se solicitaron los recursos para que se realizaran estos proyectos, que habían sido etiquetados en administraciones pasadas y de los cuales se dio el arranque, pero al terminar el periodo se quedaron sin terminar, provocando que las familias solicitaran la culminación de las mismas en la actual administración municipal-

Cabe señalar que estos proyectos fueron realizados de manera prioritaria al iniciar la administración del Alcalde Florencio Siller Linaje, toda vez que eran trabajos que estaban iniciados y que solo requerían del recurso y la mano de obra realizada por el departamento de obras públicas para que fueran entregados en su totalidad a las personas beneficiadas.

“Fueron obras en colonias e incluso en el Ejido La Cruz y 8 de Enero las que no fueron entregadas, por el momento estos proyectos ya fueron terminados para que las familias puedan disfrutar de los servicios en sus hogares”.