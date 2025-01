Terror y consternación en Nadadores por asesinato de Beto Falcon.

Nadadores, Coahuila. –"Es una historia terrorífica" expresan pobladores tras muerte de funcionario público. La noche del miércoles, el municipio de Nadadores fue sacudido por un crimen que ha dejado una estela de horror e incertidumbre.

Roberto Falcón, funcionario municipal con una amplia trayectoria en el servicio público, fue asesinado en circunstancias que aún son investigadas, se desempeñaba como director de catastro.

El hecho ha causado conmoción entre sus compañeros de trabajo y la comunidad, que hoy se debate entre la incredulidad y el miedo. Gisell, trabajadora del Ayuntamiento, expresó el sentimiento de angustia que impera tras el crimen:

"Es una historia terrorífica, es una situación que me supera. No sé más de lo que ustedes y las redes sociales dicen, no he tenido contacto con la familia de Polo, no sé en qué condiciones se encuentre ni la veracidad del delito, solo sé que aprecié sinceramente a Don Beto, que descanse en paz. Igualmente, a Polo, a quien le deseo con el alma fortaleza para enfrentar todo esto. Es algo muy difícil."

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información detallada sobre el móvil del asesinato ni sobre posibles responsables. Sin embargo, la fiscalía general del estado ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos.

La muerte de Falcón deja un vacío en el servicio público de Nadadores. Su experiencia, su disposición a compartir conocimientos y su peculiar sentido del humor lo convirtieron en una figura clave dentro del municipio.

El miedo se ha instalado entre los trabajadores del Ayuntamiento y la población, que exige respuestas y justicia ante un crimen que ha dejado más preguntas que certezas