Tiene Frontera finanzas sanas

El Ayuntamiento de Frontera cuenta con finanzas sanas, así lo comentó Carlos Acosta; tesorero municipal quien dijo que los ahorros de 36 millones de pesos que se tuvieron durante todo el año permitieron tener un buen proyecto de inversión y para el próximo año seguirán en la misma sintonía, la austeridad.

Dijo que durante el primer año de gobierno se tuvo una buna captación del impuesto del predial e impuestos sobre traslado de dominio, hubo varios ahorros y eso permitió dirigir el dinero a obras prioritarias que el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya decidió en beneficio de la población.

Se ha logrado un importante ahorro pero también se ha manejado un plan de austeridad, donde más se ahorro fue en la gasolina y es que también se implementó un programa de control, para que no se mal gastara sino todo lo contrario, que se aprovechara al máximo.

Todo eso ayudó a una mayor inversión como lo informó el alcalde Roberto Piña, se logró ahorrar una parte muy importante en millones de pesos, aproximadamente son 36 millones de pesos los que se ahorraron.

Para el próximo año viene recortado el presupuesto y tendrán que ajustar un poco más el cinturón, pero se tiene que revisar el programa de inversión, explicó que el alcalde le está dando prioridad a varias obras importantes para la ciudadanía.

“Tendremos que apretar más el cinturón, reforzar el plan de austeridad para que nuestras finanzas estén bien y eso haremos porque esa es la instrucción del alcalde Roberto Piña”, señaló.