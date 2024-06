Tienen PRI y PT diferencia de 638 votos

FRONTERA COAH-. La diferencia entre la candidata del PRI y el del PT es de 638 votos, esto no representa el 1% de la votación, lo que es un requisito indispensable para llevar acabo la impugnación, mencionó Alaska Quintero; presidenta del Comité Municipal del IEC quien dijo que hoy se realizará el cuarto conteo parcial de boletas.

De acuerdo a la votación final en el municipio de Frontera, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) representado por Sari Pérez Cantú obtuvo 12 mil 507 votos mientras que el Partido del Trabajo (PT) representado por Javier Castillo, obtuvo 11 mil 869 a favor, existe una diferencia entre ambos de 638 votos, por lo que se ha rumorado que el partido que logró la segunda posición busca la impugnación.

"La diferencia no es del 1%, no se cumple con el requisito, pudieran tomar otras consideraciones o recurso, pero el supuesto no se cumple, hoy tenemos el recuento parcial no total", comentó la presidenta del Comité del IEC.

Hoy se realizarán en último conteo de votos, la entrevistada manifestó que se cerró bien, hubo algunas incidencias pero terminamos bien, solo la gente que trataba de asegurar su elección, con supervisores y capacitadores hubo algunas situaciones de tensión pero los paquetes llegaron intactos, completos y terminaron antes de lo considerado en la recolección de paquetes.

La mañana de ayer estaba en una sesión extraordinaria para la sesión de computo de hoy 5 de junio, arrancarán a las 8:00 am, hay algunas manifestaciones en actas no un recurso como tal, pero el supuesto solo se solicita sí el porcentaje entre el primero y segundo lugar es del 1% y no cumple con el supuesto, la resolución estaría en manos de autoridades correspondientes.

Continúan con proceso normal tienen 97 paquetes, 13 actas para cotejo en pleno pero siguen normal, en el comité se consideraron dos grupos de trabajo con 5 puntos de recuento cada uno para hacer el trabajo de computo.

En la sesión extraordinaria se provee para el IEC se considera un recuento parcial, pero de los 109 paquetes 97 van a recuento, los candidatos inconformes pueden hacer la solicitud ante el IEC Coahuila vía oficialía pero el comité no tiene facultad.