Joven Encuentra Celular y lo Entrega a su Propietaria

SABINAS, COAH.- Una joven estudiante de la secundaria Francisco Murguía, se encuentra un teléfono celular de alta gama, la cual hace entrega del mismo a su propietaria, haciéndose viral este acto.

Gladis López, posteo en grupos de redes sociales una fotografía con el mensaje siguiente: " ´ . ".

A lo que no se hicieron esperar los comentarios, entre ellos principalmente el de la propietaria del móvil, Marisol González Lira, quien muy feliz y agradecida comentó en público, agradeciendo y agregándole unas caritas felices:

"Muchas gracias por regresar mi celular, aún hay gente buena en sabinas"

A lo que la joven Gladis le contesta: "Marisol González Lira, , . Le envié inbox"

Por otro lado cientos de internautas también se manifestaron, con mensajes e iconos, aplaudiendo el buen acto de la joven que entregó el aparato móvil encontrado, así mismo compartiendo la publicación haciéndose viral el hecho.

Al ponernos en contacto con Marisol, declaró al periódico la Voz que:

"La vdd si andaba bien desesperada porque toda mi información la tengo ahí, a mí se me callo afuera de Gutiérrez y me imagino que ahí lo encontró".

"Pues estoy muy agradecida con ellas por regresar mi celular, quedé asombrada porque no me pidió nada, luego, luego, me contestó y se portó bien amable. Yo daba por perdido mi teléfono, y lo peor que no vivo aquí en sabinas, y se me dificulta comunicarme con mis padres para que me ayudaran, pero en si estoy muy agradecida con ella".

Cabe señalar que con actos como estos, que valen la pena mencionar y se hagan viral, ya que en nuestros tiempos es muy difícil que una persona te entregue algo que se ha encontrado en la calle o algún establecimiento.

Esta joven Gladys López, con este acto ha demostrado que aún existen las personas buenas, de un gran corazón y sobre todo una excelente educación y principios, la cual merece ser recompensada por su honradez, no solo por la dueña del celular quien cabe señalar si le dio una gratificación. Ya que extraoficialmente nos enteramos que la joven tiene una necesita de salud de un familiar cercano, la cual pudo haber vendido el celular que tiene un costo elevado, mas sin embargo decidió entregarlo a su dueña sin pedir nada a cambio.