Todo listo para el Rib-Eye Fest

San Buenaventura, Coahuila.- El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez acompañado de la regidora de turismo Laura Kariet Gallegos hizo un recorrido por la Plaza de Feria donde se celebrará el Monumental Rib-eye Fest Coahuila 2023 de San Buenaventura.

Este viernes 23 de Junio será el magno evento donde participarán más de 20 equipos de parrilleros y reconocidas personalidades de la región centro-desierto y la entidad.

“Ya estamos listos para recibir a los equipos de parrilleros, se van ultimando detalles como la instalación de luminarias y espacios del escenario ya que tendremos música en vivo pues este evento es el motor de arranque de la tradicional feria del Santo Patrono de San Buenaventura” dijo entusiasta el alcalde pelirrojo.

La entrada al evento es gratuita y será a partir de las 6:00 pm para el público en general mientras que el pase a los parrilleros concursantes será desde las 10:00 am quienes podrán instalar sus asadores y decorar sus stands, ya que es un concurso de elevado arte culinario.