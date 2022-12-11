Todo listo para Informe de Piña

FRONTERA COAH-. Todo listo para que el acalde Roberto Celemente Piña Amaya brinde su informe de gobierno el próximo viernes 16 de diciembre en el salón Club de Leones a las 11:00 am, será un informe austero pero con mucho énfasis en los logros alcanzados y los proyectos del próximo año.

El alcalde comentó que empezarán el año muy fuerte en la construcción de la Unidad Deportiva en la colonia La Sierrita, también está el tema de la central de bomberos, la construcción de la preparatoria del Ejido 8 de Enero y más temas.

“Empezaremos muy fuerte y todo lo que hemos invertido este año es un recurso 100% municipal, no hay otro tipo de inversión en el tema federal nos llegarán 3 millones de pesos en estos días”, comentó.

Dijo que con ese recurso ya se tiene un programa de pavimentación, son varias calles pero además de este recurso del Repuve se tienen obras de pavimentación más ambiciosas, ya hay calles que no se pueden bachear hay que recarpetear calles completas.

El alcalde pidió a los ciudadanos asistir y conocer sobre este informe pues es a ellos a quienes les va a rendir cuentas, les pidió que acudan y conozcan el plan de proyectos para el 2023.