Trabaja Frontera en el tema de bacheo

FRONTERA COAH.- El Ayuntamiento de Frontera sigue invirtiendo recurso en el tema de bacheo, actualmente atienden los reportes de la colonia Guadalupe Borja y carretera 30 así lo comentó Roberto del Bosque; director de Obras Públicas.

Señaló que el municipio traen en operación dos cuadrillas de trabajadores que están operando en dos zonas, de la carretera 30 al norte y de la carretera 30 al sur y hasta el momento se ha hecho todo lo posible por tener un tiempo de respuesta inmediato ante cualquier reporte de bacheo.

"El agua es el enemigo número 1 del asfalto y deja muchos daños, en Frontera no se ha dejado de bachear excepto cuando hay días de lluvia por así no se puede trabajar pero mientras no llueva los trabajadores andan en operación y es por toda la ciudad", comentó Roberto del Bosque.

Dijo que a diario bachean 8 metros cúbicos lo que ha permitido andar al 100% en el seguimiento a peticiones que ciudadanos realizan en el departamento de Atención Ciudadana ya sea de manera directa o vía telefónica.

Las colonias más grandes son las que presentan un mayor problema en la pavimentación, como los son la colonia Occidental, Borja y La Sierrita, esto es por ser de las colonias más amplias, el director mencionó que hay calles donde bachear no es suficiente, ya no se puede hacer mucho porque están muy afectadas por lo que esperan recursos para entrar con recarpeteo o con pavimentación.

Algunas de las calle que están en malas condiciones son la Oriental de la colonia Borja por donde se introdujo parte del drenaje pluvial, además está la calle Felipe Ángeles, ambas calles eran de pavimento hidráulico y que actualmente están muy dañadas a consecuencia de la lluvia.

El director mencionó que se está haciendo valoración y terminando la proyección para el próximo año donde contemplan calles como esas y otras más, esperando a que Gobierno Estatal y Federal colaboren con el municipio en temas de inversión en obra pública en general.