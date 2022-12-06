Trabaja SIMAS en reparaciones

Cuatro Ciénegas, Coahuila. - El sistema de agua potable del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas recibe diariamente gestiones de los usuarios que son integradas a la carpeta de atención inmediata.

Dando seguimiento a las indicaciones del Ing. Manuel Humberto Villarreal Cortez, alcalde de Cuatro Ciénegas se lleva un control de los incidentes para mejora del servicio básico.

Así lo informó el C. Juan de Dios Luna, gerente general de SIMAS Cuatro Ciénegas, quien expuso que dentro de los Ejes del Primer Informe se prioriza Agua para todos, un rubro que se atiende diariamente con acciones que van desde revisión de infraestructura hidráulica y sanitaria.

Al momento se está haciendo la reparación de línea general de drenaje que ha colapsado, en calle Mina entre, Allende y Mercado de la Zona Centro, donde se cambiaran 102 metros, además de 13 descargas de drenaje y 13 tomas de agua, beneficiando con ello a 13 familias del sector.