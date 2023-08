Trabajan en coordinación por seguridad de Frontera

FRONTERA COAH-. El municipio de Frontera sigue trabajando muy en coordinación con las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno para mantener la seguridad en la ciudad, el alcalde Roberto Piña dijo que desde el día uno de la administración se ha mantenido la comunicación y coordinación y eso ha dado muy buenos resultados.



"Es muy completa con todos los órdenes de gobierno, seguiremos trabajando como desde el primer día de la administración, no hemos bajado la guardia, ya llegó el coronel nuevo del 105% Batallón de Infantería se tiene comunicación permanente con él", señaló el alcalde.

Dijo que en el caso de los policías estatales trabajan en Frontera de la manera más correcta, lo mismo pasa con los elementos de Seguridad Pública de Frontera, el alcalde comentó que seguido habla con ellos sobre la importancia de que realicen una buen función.

"Sí el de obras públicas hace mal una calle, pues está mal, si el de alumbrado público pone mal una lámpara también está mal, pero sí ustedes tienen un error en su trabajo está de por medio su vida o la de algún ciudadano, de ese tamaño es la responsabilidad", comentó.

Por eso el alcalde no se canse de hablar con ellos, la comunicación es permanente con ellos, todos los elementos tienen acceso directo con el alcalde.

"Un papá de unos de los niños que irán a jugar al selectivo es papá policía, se me acercó me dijo que tal vez no me doy cuenta pero que cuando me acerco a hablar con ellos lo valoran mucho, les queda claro que estoy al pendiente de ellos, como no si ellos están al pendiente de los ciudadanos", comentó.

Dijo que siguen trabajando en los distintos operativos de seguridad, acaba de terminar el operativo de la feria de San Buenaventura, así como de la escuela segura, empezarán uno para las Feria de Monclova, es para ayudar, porque no se ha hecho un solo operativo anti alcohol en lo que se tiene de la administración, pues esto no es un tema de recaudación sino de orden.