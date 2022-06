Truena Candela contra alcaldesa

CANDELA., COAH.- "Nosotros como pueblo no queremos negociar con la Alcaldesa, le estamos exigiendo la renuncia a Arcelia Jasso Vaquera, ya que en seis meses que lleva de administración no ha hecho nada por el pueblo y lo único que hace es sentirse reina y tomar decisiones sin consensarlas ni siquiera con los miembros de su cabildo.

Israel Tijerina Menchaca, Presidente del Consejo Ciudadano Venustiano Carranza dijo que como habitantes de Candela exigen que la Alcaldesa deje el puesto a alguien que sí tenga la capacidad de gobernarlo y cumplir con la cobertura de las necesidades básicas como son educación, salud y seguridad y no solo se dedique a "reinar" un pueblo que cada vez está más pobre y más feo.

Acompañado de habitantes del pueblo mágico entre los que se encontraban Angelica Cázares y María del Consuelo Mata Robles, los habitantes exigieron la salida de la alcaldesa, quien además de no haber realizado según sus palabras, ninguna obra de beneficio en el municipio, decidió cancelar las cuentas de la presidencia municipal para que los encargados de las finanzas no tuvieran acceso a ellas y por esa razón no tuvieran recursos para trabajar.

Los inconformes quienes desde el pasado miércoles cerraron las puertas de la presidencia municipal, dijeron que en un inicio los regidores de esta administración les brindaron el apoyo total, sin embargo, al darse cuenta de que con la salida de la Alcaldesa ellos también tenían que irse, desistieron por lo menos la mitad de ellos, buscando un "arreglo" con la primera autoridad municipal.

"La Alcaldesa sabe que no ha hecho nada por el pueblo el cual cada vez está más deteriorado, ella ha viajado en reiteradas ocasiones y solo se dedica a estar en su oficina pero no hace nada más, por lo que queremos que deje la administración a alguien que posicione a nuestro pueblo mágico muy alto y podamos de esa forma salir adelante, ya que aquí solo existe una empresa para trabajar y el resto de la gente o trabaja en el municipio o no tiene trabajo, por lo que cada vez existen más necesidades".

La gente que se manifestó aseguró que la alcaldesa también ha dejado pasar una serie de abusos de autoridad en contra de la ciudadanía, por lo que aseguran no permitirán que se aperture la presidencia si "chely "Jasso no deja la presidencia a alguien más.