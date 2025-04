Tumba conductora señales en ciclovía

A pocos días de haberse iniciado la rehabilitación de la ciclovía en el municipio de Frontera, los llamados "fantasmas", dispositivos colocados para delimitar el carril exclusivo para ciclistas, fueron derribados por una conductora que intentó circular por esa vía como si se tratara de tránsito vehicular.

El incidente se registró a la altura de la colonia Hermosa Provincia, donde detectaron que una mujer ingresó a la ciclovía con su automóvil, provocando daños a la infraestructura recién instalada. De acuerdo con el director de Transporte y Vialidad, José Ángel Ibarra, no es la primera vez que se recibe un reporte de este tipo de comportamiento.

"Me hicieron el segundo reporte de que muchachos se pasean por ahí en cuatrimotos y una mujer que quiso utilizar la ciclovía como salida, lo que es incorrecto. Pedimos que tengan criterio y que no lo usen de esta forma, si es su propiedad donde tiene acceso pero no puede transitar por la ciclovía", puntualizó Ibarra.

Fue apenas hace poco más de una semana que la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dio el banderazo de arranque a los trabajos de rehabilitación de la ciclovía, un proyecto largamente solicitado por familias y deportistas de la región luego de que la pasada administración la dejara en el abandono.

La obra contempla una longitud de 17.5 kilómetros y su primera etapa incluye aplicación de pintura, señalización, colocación de fantasmas y otros elementos de seguridad.

Ibarra advirtió que, conforme al Reglamento de Tránsito Municipal, las personas que utilicen indebidamente la ciclovía podrían ser acreedoras a sanciones que van desde los 300 pesos en adelante. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para respetar los espacios destinados a ciclistas y fomentar una cultura vial más segura para todos.