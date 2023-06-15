Último cómputo de reina de San Buena

San Buenaventura, Coahuila.- En el municipio de San Buenaventura se tiene lista la fecha para realizar el último cómputo de las candidatas a Reina y Flor del Ejido que engalanarán las fiestas del Santo Patrono.

Será el próximo Domingo 25 de junio a las 8:00 p.m. en Plaza Principal el gran día, un evento gratuito y amenizado por Banda Kañon del Doc, donde los Comités de cada una de las candidatas participan en la contabilidad y última entrega de votos reflejados en el apoyo económico obtenido.

El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez dijo a la maestra Maria Del Rosario Rivera Falcón Presidenta del Comité de Feria y a Juanita Miroslava Flores de Pro-Reinado, que ha recibido muy buenos comentarios de parte de los sambonenses por el proyecto que se está trabajando en esta Edición LXXVIII acerca del Centro de Fisioterapia.

Hay entusiasmo en las actividades que cada candidata realiza con sus amigos y la comunidad en general, se siente buen ambiente en la región con la proximidad de la Feria por ello se tardó un poco pero se eligió una cartelera artística para todos los gustos.

Las candidatas a Reina Marcela Alejandra Alonso Flores y Valeria Ashanty Franco Armendariz, coincidieron que ha sido mucho el trabajo al lado de la sociedad pero llegó el momento de cerrar agendas de trabajo para enfocarse en el gran día con sus vestuarios y protocolos a seguir para ser recordadas en "La tierra de mujeres bellas".

La maestra Rosario Rivera dijo que desde el Comité Central de la Feria se programó el último cómputo de las candidatas a Reina y Flor del ejido para el Domingo 25 de Junio; el 01 de Julio se hará la coronación de la ganadora de los ejidos, siguiendo la tradición será en la comunidad donde habite la ganadora.