Una burla aumento al salario mínimo

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Para el regidor de Fomento Económico Santos Faz Escareño el incremento al salario mínimo de 80.04 a 88.36 es una burla para la población ante el elevado costo de los energéticos.

“Creo que es el resultado del cambio de Gobierno Federal que se viene en el 2018 que por supuesto no es suficiente porque nadie más que ellos saben como están las cosas, no hay solvencia económica en el pueblo, además descarto que haya habido un estudio a fondo de la realidad que priva en el país, pues de haberlo hecho los resultados serían más favorables”, dijo el entrevistado.

Agregó que para colmo de males la gasolina aumentará a veinte pesos a partir del mes de enero que viene siendo la cuarta parte de lo que se ganará diariamente quedando sesenta pesos para almorzar, comer y cenar, pagar cuentas recibos y dar educación a los hijos.

“Es una mala estrategia pues nunca se le dará alcance a la crisis económica que se vive y prueba de ello es que no alcanza ni para comprar la mitad de la canasta básica“, concluyó el entrevistado.

EL SALARIO MÍNIMO ES SOLO UNA TABLA REGULADORA PARA CIERTOS TRÁMITES.

Para el alcalde Óscar Flores Lugo dijo que para muchos el incremento es un insulto ante la enorme crisis económica que se vive sin embargo hay que reconocer que la mayoría de las empresas pagan un salario por encima del mínimo, esto último lo manejan para cuestiones internas.

Creo que muy pocos ganan el salario mínimo pues los sueldos diarios son superiores a los cien pesos, de hecho esa tabla sirve incluso para criticar al Gobierno, pero quien tiene un trabajo informal gana más que eso incluso los informales también como es el caso de los boleros.

Y agregó que el tabulador del salario mínimo es un indicativo de lo mínimo que puedes ganar en un día, aunque se dan casos de aquellos que ganan menos, simplemente es una medida administrativa.