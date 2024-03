Reconoce SB a ultramaratonista

San Buenaventura, Coahuila.- Ante el cuerpo de regidores, el joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez dio la bienvenida al ultramaratonista Alex Mora, quien es fuente de inspiración para los niños, niñas, adolescentes y la sociedad en general.

En el 2019, el corredor profesional se planteó como ruta una carrera de 65 km, saliendo a las 6:00 am de San Buenaventura a Cuatro Ciénegas, asistiendo algunos estudiantes de la Secundaria Andrés S. Viesca, entre ellos Carlos Correa López quien le regaló a Alex el escudo de la institución qué portaba en su playera.

Alex Mora compartió a las autoridades que llevó el escudo como amuleto a una importante carrera y ganó; teniendo como objetivo regresar a entregar la medalla de ese triunfo al estudiante qué le deseó éxito; debido a la pandemia y actividades profesionales, el corredor regresa 5 años después con la finalidad de obsequiar esa medalla a Carlos Correa y motivar a más niños, niñas, jóvenes y adolescentes a crecer en la vida, como en esa ocasión al presentar la conferencia "Más allá de lo que puedes llegar a ser".

El alcalde Hugo Lozano hizo entrega del reconocimiento al ultramaratonista que ha conquistado el podium en carreras de Estados Unidos, Italia, Suiza, Francia y su natal México; en sala de cabildo dio la bienvenida a quien además ha desarrollado un programa de políticas públicas inspiradas en el servicio público para motivar a los niños, a los jóvenes y a la comunidad para que hagan acciones de bien.

En agradecimiento, el ultramaratonista originario de Querétaro, Qro. México, compartió su visión para renovarse como persona ya que en el año 2011, estaba pesando 120 kg, decide transformar su vida de manera radical, llevando el corazón, mente y cuerpo a otra dimensión.

"Me convertí en un corredor extremo, enfocándome específicamente en carreras de ultra distancia que van desde los 50 hasta los 160 km, en condiciones verdaderamente extremas. Me he aventurado a lugares impensables para el ser humano y he descubierto que lo más importante que cargas en esas distancias es el corazón, ya que marca el camino para la mente y, como resultado, para el cuerpo, guiándome en la forma de enfrentar todas las adversidades que se presentan en cada carrera. Ha sido un viaje increíble en el que he aprendido a superar mis límites y a desafiar mis propias creencias. Mi pasión por el ultramaratón me impulsa constantemente a mejorar, a superar cualquier obstáculo que se presente y a seguir empujando mis propios límites.

Estoy emocionado de compartir mi historia como atleta y espero inspirar a otros a perseguir sus propios sueños y desafiar lo que creen posible. Juntos, podemos lograr lo impensable" dijo Alejandro Mora Rodríguez.

De parte de las autoridades se invitó a Alex Mora más adelante para que presente una de sus conferencias motivacionales ya que además de destacar en atletismo es un jinete que a través de la equinoterapia ha ayudado a transformar la vida de Niños y jóvenes con discapacidad, es terapeuta, universitario y emprendedor.