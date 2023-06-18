Una madre de familia sin vida y dos conductores gravemente lesionados fue el saldo de un aparatoso choque entre un automóvil Honda Accord color arena y una camioneta marca Nissan X-Trail, color rojo qué chocaron de frente en la carretera federal número 30.

En el lugar del percance terminó sin vida María Teresa Barrón de Pérez vecina de la colonia Tecnológico de Monclova, quién viajaba en el asiento del copiloto de la camioneta Nissan color rojo.

Por otra parte paramédicos de Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y trasladaron al hospital gravemente heridos a Norberto Pérez Oaxaca, conductor de la pick up quién era esposo de la hoy occisa y al chofer del automóvil Honda Accord identificado como Marco Antonio Vidales López, de la zona centro de Monclova.

1 / 6 María Teresa Barrón, terminó sin vida dentro de la camioneta cerrada. 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6 ❮❯

Los hechos sucedieron el sábado a las 9:30, de la noche sobre la carretera Federal número 30, en el municipio de Sacramento Coahuila, en el tramo de la carretera que conduce al pueblo mágico de Cuatrocienegas.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del tráfico accidente y determinaron que Marco Antonio Vidales López, quien se dirigía al municipio de Cuatrociénegas invadió el carril contrario y chocó de frente contra la camioneta en la que viajaba la madre de familia que perdió la vida.