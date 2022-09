Urgen acciones contra suicidios; Considera alcalde

"Cuánto misterio y profundidad tiene la mente de un muchacho", señaló el alcalde Roberto Piña tras el último suicidio que se presentó, el del joven de 21 años de edad, señaló que se necesita urgente la ayuda profesional y la participación de los tres órdenes de gobierno para traer a gente profesional y erradicar los casos de suicidios, por lo pronto están en pláticas con gente de la UNAM.

Bajar con departamentos, deportes, salud municipal, cultura, recreación buscar la manera de sacarlos de ese letargo que viven, de esa falacia que tienen en su cabeza pues no es posible que cada semana haya alguien que decidió quitarse la vida

El alcalde comentó que no tiene nada que ver con el tema social, dinero, empleo no tienen nada que ver, citó el caso del joven recién egresado de la Universidad de Nuevo León de la carrera de ingeniería civil, se quitó la vida, un tema sumamente delicado que se debe atender con mucha calidad.

"A mí me duele ver familias que estén pasado por estos proceso, yo la verdad espero que estemos muy lejos de eso, porque tenemos muchachos, una plática no es suficiente se necesitan actividades permanentes el DIF en tu colonia, Cultura en tu colonia, hay que sacarlos a la calle, para que no piensen cosas extrañas que no son buenos para ellos", señaló.

Señaló que ya hay avances en el programa que implementarán en Frontera, están en pláticas, ayer precisamente hubo una videoconferencia con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM) con gente del doctor Mario Luis Fuentes y aseguró que lo que tengan que hacer, lo harán.

Actividades a través de las universidades, Educación Pública y lo necesario pero bajarán a todas las colonias y una vez que se tenga ya completo el proyecto se dará a conocer.