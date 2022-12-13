Urgente combatir el trabajo infantil

SALTILLO, COAH.- El Congreso del Estado propondrá a los municipios que establezcan comités para combatir el trabajo infantil en ocupaciones no permitidas, luego de que los legisladores aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo que expuso la Diputada Teres de Jesús Meraz García.

La funcionaria expresó que en la última reunión de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, se invitó a los municipios a tener este tipo de comités.

Destacó que en la séptima reunión de la Comisión Interinstitucional, se tomaron varios acuerdos, entre ellos el de conocer la situación en los municipios y crear las condiciones necesarias fortalecer políticas públicas con estándares internacionales, y se instó a los municipios a tener comités para erradicar el trabajo infantil.

De igual manera, resaltaron que la labor realizada por el Gobierno del Estado a través de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en el Estado, ha colocado a Coahuila entre las cinco entidades del país con menor porcentaje de niños y adolescentes, considerados en la tasa de trabajo infantil.