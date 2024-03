Va Sari Pérez por una nueva era en Frontera

Frontera Coah.- Rostros alegres, llenos de esperanza, y con la camiseta bien puesta para dar inicio a una de las campañas mas peculiares de la historia en el municipio de Frontera, así se vivió el arranque de la Candidata Sari Pérez Cantú con el respaldo de la Alianza Ciudadana por la Seguridad.

Con anticipación los simpatizantes se reunieron para dar su apoyo desde el primer minuto del 31 de marzo a la Candidata de las Mujeres y ciudadanos decididos al cambio.

Fue en las instalaciones del Comité Municipal del PRI donde los militantes del Partido Revolucionario Institucional así como de los partidos de la Coalición PRD Y UDC dieron paso al inicio de proselitismo con la compañía de diversas organizaciones, ex alcaldes, sociedad civil, organismos empresariales y del comercio, así como agremiados de la CTM, jóvenes y hermosas mujeres qué gritaron en una sola voz, el nombre de ¡Sari, Sari!.

La candidata por la Alianza de la Seguridad Sari Pérez Cantú acompañada por su familia, con el rostro de la felicidad a todo esplendor y mirando de frente a la gente, estrechó la mano de quienes la recibieron a su arribo al comité municipal.

Entre abrazos, porras, frases de apoyo, fotografías, y muestras de cariño la candidata agradeció el apoyo y al subir al foro del PRI dirigió a los presentes palabras de afecto, segura del proyecto que encabeza.

"Quiero hacer de Frontera el mejor lugar para vivir. Voy a ser la primera alcaldesa de Frontera en toda la historia. Voy a convocar a todos los fronterenses a que se sumen a este gran proyecto, porque es el mejor. Con esta convicción, con esta idea, con este entusiasmo, con esta pasión, hoy me comprometo frente a ustedes a no cansarme, a no rendirme, a defender los ideales de todos nosotros. Hoy me comprometo a trabajar al lado de cada una y cada uno de ustedes, porque estoy muy segura que el 2 de junio, se sabrá que Sari Pérez Cantú, ganó la Alcaldía de Ciudad Frontera, y con ello, iniciará una nueva etapa de prosperidad para nuestro querido municipio" señalo la candidata.

Así mismo comento que uno de los principales proyectos es construir un Frontera con la infraestructura adecuada que permita el desarrollo económico que se requiere y así generar más fuentes de empleo, que garanticen la estabilidad laboral de las familias de este municipio, y trabajando de la mano del Gobierno del Estado se lograra el objetivo.

La candidata reitero su compromiso con las mujeres, asegurando que será su prioridad generar las estrategias adecuadas que ofrezcan las oportunidades a este sector de la población, que las lleve a sobresalir en cada uno de sus ámbitos, tanto personales como profesionales.

En el presídium estuvo acompañada por los candidatos a Síndico, Regidores y suplentes que forman su planilla, además del delegado regional Sergio Sisbeles en representación del Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Carlos Robles Loustaunau, Paty Cardona Candidata a la Diputacion Federal por el segundo distrito, así como el dirigente del comité municipal del PRI Frontera Gerardo Oyervides y la Secretaria General Hilda Meléndez, además de Norma Leticia Castillo Montejano representante del PRD y María Guadalupe Cantú Villalobos secretaria general de la UDC Frontera.