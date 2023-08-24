Vacunan perros y gatos en San Buena

San Buenaventura, Coahuila.- El Ayuntamiento de San Buenaventura a través de Salud Pública acercó la brigada de vacunación antirrábica en colonia Benito Juárez.

La regidora Martha Elena Dávila informó que este viernes continuarán trabajando en este sector para los felinos y caninos pendientes.

Invitó a las familias de acercarse a la unidad donde la Veterinaria aplicará de forma gratuita la vacuna contra la rabia, indicada en mascotas mayores de 1 mes de edad; así como el antibiótico para desparasitarlos.

La regidora recomendó tomar en cuenta que los cachorros van a vacunación al 1er mes de edad y se revacuna a los 3 meses de edad, después anualmente como los perros adultos siempre y cuando se encuentren sanos o sin tratamiento médico.