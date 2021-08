Vacunarán a 5 mil personas de 30-39

FRONTERA., COAH.- Será en punto de las 8:00 de la mañana cuando las instalaciones del Conalep Frontera serán abiertas para recibir a un total de 5 mil jóvenes de entre 30 y 39 años de edad para aplicarles por primera vez la dosis del biológico Sinovac con el que tendrán la protección necesaria para evitar que el covid-19 y algunas de sus variantes puedan provocarles un padecimiento grave.

El Director de Salud municipal dijo que es de vital importancia que los jóvenes acudan el día de hoy a vacunarse, pues de lo contrario será muy difícil que adquieran inmunidad ante el covid-19, además provocarán que la pandemia ni se detenga.

"Los jóvenes se dejan llevar solo por lo que escuchan, pero pocos investigan la verdadera efectividad de la vacuna, muchos de ellos incluso se niegan a recibir el biológico argumentando que es la que menos cobertura da ante el virus, lo cual es un error".

Muchos jóvenes no investigan y solo porque ven que alguien sin conocimientos dice que la vacuna no sirve, no acuden a ponérsela, provocando daños en la salud pública, pues al no ser vacunado corre el riesgo de infectarse e infectar a toda su familia, aseguró el médico.

Comentó que muchos otros se la pasan diciendo que no quieren la vacuna porque no podrán cruzar a Estados Unidos, sin embargo la mayor gente que expone esta situación ni siquiera cuenta con una visa para pasar a tierras americanas.

"Las personas de 30 a 39 son las que están en edad productiva y tienen mayor movilidad, nosotros los invitamos a acudir y vacunarse, sea cual sea el biológico ya que es mejor tener "algo" de inmunidad en lugar de nada."