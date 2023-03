Van contra Indrivers

FRONTERA COAH-. Habrá operativos contra choferes que brinden el servicio mediante aplicaciones, esto debido a que se han generado conflictos entre choferes de in driver y taxistas de Frontera, por lo que la autoridad se competió a actuar.

La mañana de ayer, integrantes del Frente Común de Taxis, se acercaron al alcalde Roberto Piña para darle a conocer esta situación, están preocupados por los conflictos con choferes de unidades que operan mediante la app.

En Frontera no está permitido el trabajo de unidades mediante aplicación, por lo que se implementarán estrategias, tendrán dos comisionados para hacer operativos fijos, meterán un inspector por parte del Frente Común que acompañará a las unidades en los operativos.

"Cuando llevan el pasaje atrás es evidencia de que está prestando un servicio sin esta autorizado, se pregunta al usuario y se investiga, se hace una multa pertinente por prestar un servicio sin autorización, además se aplica el cobro de la grúa", comentó Juan David Guerrero; presidente de la Comisión de Transporte.

En Monclova estas multas llegan hasta los 30 mil pesos pero en el caso de Frontera, Juan David Guerrero, dijo que estas multas llegan a ser de 6 mil pesos de acuerdo a la ley de ingresos, eso solo por prestar el servicio no autorizado, tan solo en lo que va del año se han multado a 15 unidades sin hacer operativo fijo.

Ramiro de la Cruz Presidente del Frente común, señaló que les ha afectado mucho esta competencia desleal, se paran en las bases, en centros comerciales, se burlan de los choferes, les dicen que ellos sobran más barato y no quieren un conflicto entre los choferes.

Sus ganancias han disminuido hasta un 40%, la autoridad está obligada a hacer que se respeten las áreas para los taxistas, pero muchos de los conductores de in driver son ex taxistas, ellos no pagan permiso de ruta, no hace examen antidoping.

Fue cuestionado respecto a las condiciones de las unidades de taxis, dijo que se están modernizando pero debido a que el trabajo bajó mucho es difícil modernizarse