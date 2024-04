Vecinos están en su derecho.

FRONTERA COAH.- El alcalde Roberto Piña al recibir a los vecinos, mencionó que los vecinos están en todo su derecho de buscar que les ayuden en temas legales de sus predios el doctor dice que no se le quiere recibir unos pagos en tesorería, pero tiene que pagar lo que marca la ley, la actual administración no se presta a corrupción.

Quiere cobrarle a los vecinos y que la presidencia no le cobre a él, esos predios deben regularizarse en el municipio de manera correcta tiene que hacer los planos y todo lo necesario, todo lo que se debe hacer para hacer un fraccionamiento

"Vendieron terrenos a diestra y siniestra sin hacer lo correcto todo el tiempo y los vecinos son los que la llevan, los vecinos le piden que les ayude para hace la escrituración y él les dice que no se le quiere recibir el pago, yo le digo que venga, los vecinos le dicen que vengan juntos y él no quiere"

El alcalde recibió a los vecinos y envió a una comisión a platicar con el doctor Cárdenas para resolver este conflicto y siempre con la presencia de los vecinos para que ellos escuchen para que no se generen malos entendidos.

Los vecinos deben escuchar porque no hay ejercicio extraño no hay nada pero no se prestan a corrupción, hay una cantidad muy fuerte de gente que adquirió un predio y que está teniendo problemas.

Es una zona complicada desde siempre, el doctor Cárdenas está en un litigio con otras personas que se dicen dueños de esos predios, estas situaciones dan pie a seguir resolviendo a problemas de años, la voluntad manifiesta del municipio existe.