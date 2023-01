Ven ciudadanos predial en obras

En Frontera, los ciudadanos sí ven su impuesto predial transformado en obra pública, apoyos sociales y mejora de los servicios públicos, reconocieron al cumplir con el pago de esta contribución en las cajas de tesorería ubicadas al interior de la presidencia municipal.

Jorge Trujillo Díaz de León, vecino de la colonia Guadalupe Borja, indicó que han visto como mejoró la ciudad en el tema de limpieza y solo en el primer año de la administración del alcalde Roberto Clemente Piña Amaya pudo notar que en su sector se reconstruyó el campo deportivo Raúl Papo Ríos, se realiza un drenaje pluvial y bacheo.

"En las últimas administraciones no se vio nada, Piña vemos que le está echando ganas a la colonia con el parque que equipo y el pluvial que está haciendo justamente por mi calle que evitará que ya no suframos inundaciones", dijo.

1 / 3 Arnulfo Rodríguez Quillares. 2 / 3 Jon de la Torre. 3 / 3 Juan Ortiz Martínez. ❮❯

"Está muy bien todo lo que anda haciendo el alcalde, nomás que cumplamos todos como ciudadanos para que se vea más mejoría, lo que yo he notado son redes de agua, la limpieza, Frontera hoy está muy limpio y los camiones que pasan más seguido a levantar la basura, sí está trabajando este señor (el alcalde) para que voy a decir que no sí, sí lo hemos notado y al votar por él no nos equivocamos, que siga así", mencionó el ciudadano Arnulfo Rodríguez Quillares.

"Sí está trabajando el alcalde, en la Regidores dónde vivo he visto que trabajan muy bien en las plazas públicas, tengo 3 años viviendo en Frontera y la verdad creo que se desempeñan bien", comentó Jon de la Torre.

"Años anteriores nomás nada ahora sí han mejorado las cosas, la limpieza, vemos gente hasta con escobas en las calles, un alcalde muy activo que se preocupa por su gente por eso es importante pagar para que nos lleven más obras", Juan Ortiz Martínez.