La Dirección de Ecología de Frontera mantiene vigilancia en al menos ocho puntos donde ciudadanos han reportado la acumulación de basura y desechos en espacios públicos, además de advertir que las personas reincidentes podrían recibir multas de hasta 6 mil 500 pesos.

Alejandro Sánchez Cárdenas, director de Ecología, informó que continúan los recorridos de inspección en sectores como la colonia Borja, la Zona Centro, Colinas y la parte alta de la Occidental, donde se han identificado diferentes problemas relacionados con la disposición incorrecta de residuos.

Explicó que, además de atender los reportes ciudadanos, el departamento ha colocado señalamientos para evitar que las personas arrojen basura en lugares no autorizados y verificar si estas medidas generan cambios en los hábitos de la población.

Entre los casos recientes mencionó un reporte en la calle Pánuco, en la Zona Centro, donde una persona dejó ramas y basura a un costado de un contenedor destinado al servicio de la ciudadanía.

El funcionario también señaló que han dialogado con algunas empresas que pretenden utilizar los contenedores municipales para depositar sus residuos, cuando deben contratar un servicio privado, solicitar el servicio correspondiente al municipio o trasladar directamente los desechos al relleno sanitario.

Sánchez Cárdenas indicó que, cuando detectan a personas que arrojan basura de manera indebida, primero realizan una notificación verbal y posteriormente por escrito. En caso de reincidencia, pueden proceder con las sanciones económicas correspondientes.

Precisó que las multas pueden alcanzar los 6 mil 500 pesos, dependiendo del tipo y las características de los residuos que sean depositados de manera irregular.

Entre los casos detectados también mencionó el abandono de desechos de poliuretano, por lo que reiteró que mantendrán las inspecciones para identificar a los responsables y evitar que estas prácticas continúen.