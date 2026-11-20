FRONTERA, COAH.- Un aparatoso choque dejó cuantiosos daños materiales la noche del miércoles en calles de la colonia Occidental, luego de que un automovilista perdiera el control de su vehículo y terminara impactándose contra otro que se encontraba estacionado.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas, en el cruce de las calles Soledad y Occidental, donde oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de lo sucedido.

En el lugar, los agentes dialogaron con Genaro Garay Navarro, conductor de un Ford Fusion blanco, quien explicó que circulaba por el sector cuando repentinamente perdió el control del volante y terminó estrellándose contra un Volkswagen Jetta rojo, propiedad de Rodrigo Quintero Ramírez, que estaba estacionado.

La fuerza del impacto fue tal que ambos vehículos se desplazaron de su posición original. El Fusion arrastró al Jetta durante varios metros, provocando momentos de tensión entre quienes presenciaron el accidente.

Incluso, un perro que se encontraba cerca salió corriendo para ponerse a salvo y evitar ser alcanzado por los automóviles.

Los oficiales realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el peritaje para establecer las responsabilidades por los daños ocasionados. Posteriormente, trasladaron a los involucrados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los vehículos afectados.