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Coahuila

Visita Beto las escuelas ejidales

Les recomienda a los padres cuidar los niños de la ola de calor.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 22 junio, 2023 - 06:48 p.m.
Visita Beto las escuelas ejidales
Asiste a Ejidos y emite mensaje de atención.

Cuatrociénegas, Coahuila.-  El alcalde Manuel Humberto Villarreal, hizo un recorrido por los ejidos para exponer a las familias la importancia de cuidarse por la ola de calor más alta en lo que va del año.

Las reuniones fueron posible en el Salón Ejidal o escuelitas rurales, hasta donde llegaron los papás de alumnos.

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El alcalde Manuel Humberto Villarreal, hizo un recorrido por los ejidos.
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El alcalde apoyará al plantel con un panel solar, esto para el buen funcionamiento de los ventiladores.

Los habitantes saludaron al Presidente municipal de Cuatrociénegas a quien llaman “El amigo Beto Villarreal“, quien en compañía del director de educación, Irving Rodríguez, se congregaron en instalaciones de la escuela del ejido Cerros Prietos, donde alumnos y padres de familia pudieron exponer sus problemas y necesidades, ante la situación que se vive de la ola de calor.

El alcalde apoyará al plantel con un panel solar, esto para el buen funcionamiento de los ventiladores de la escuela y el equipo que se requiera, todo para que todos los alumnos tengan una educación de calidad en el próximo ciclo escolar.

 

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    El alcalde Manuel Humberto Villarreal, hizo un recorrido por los ejidos.

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    El alcalde apoyará al plantel con un panel solar, esto para el buen funcionamiento de los ventiladores.

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