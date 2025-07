Ciudadanos desconfían de cifras oficiales sobre multas en Allende: "No cuadra" lo recaudado

Allende, Coah. – Luego de que la Tesorería Municipal diera a conocer el reporte de ingresos por multas administrativas correspondientes al primer trimestre de 2025, con un total de $15,103.34 pesos recaudados entre enero y marzo, ciudadanos han expresado su inconformidad y desconfianza ante lo que consideran una cifra poco creíble.

En redes sociales comenzaron a circular testimonios que contrastan con el monto reportado.

"A mí me multaron por llevar a mi niña en el quemacocos, me cobraron $1,500 y aún no la pago, pero me quitaron la tarjeta de circulación", señaló un vecino.

Otro ciudadano denunció que su primo fue detenido un sábado y le cobraron $5,000, junto con otras personas que también habrían sido sancionadas ese mismo día.

"Y solo reportan poco más de 15 mil en tres meses, no cuadra", comentó indignado.

Lo que ha generado aún más dudas es que, en un primer aviso oficial fechado el 31 de marzo, el Departamento de Tesorería Municipal señalaba que la información aún estaba "en proceso de elaboración" y sería publicada posteriormente. Sin embargo, en un segundo documento con la misma fecha, ya se presentaba el total recaudado, afirmando además que ese dinero forma parte del egreso diario de la Presidencia Municipal.

"Entonces, ¿cómo puede ser que en tres meses solo hayan juntado 15 mil pesos si cada multa mínima anda arriba de los 500 y las más comunes superan los mil?", cuestionan usuarios en redes.

Además, hacen un llamado a las autoridades para transparentar con claridad los ingresos diarios por multas, ya que aseguran que los números no coinciden con la realidad vivida por los ciudadanos.

Ante este tipo de inconsistencias, algunos vecinos han comenzado a exigir auditorías y mecanismos más accesibles para consultar las multas impuestas, los montos cobrados y el uso de los recursos recaudados.

"No se trata solo de cuánto se cobra, sino de saber a dónde va ese dinero que se supone entra a las arcas municipales", señalaron.