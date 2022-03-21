Visita Múzquiz Beto Villarreal

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez asistió a evento cultural en Muzquiz, como parte de la promoción primordial para Cuatro Ciénegas.

Su asistencia es dentro de la víspera de celebración de los primeros diez años como pueblo mágico en su natal Ciénegas, que inicia con las festividades el próximo 22 de marzo.

Ante tal acontecimiento el alcalde Beto Villarreal, acudió al también Pueblo Mágico de Melchor Múzquiz acompañado por su esposa Sra. Catalina Mata García, Presidenta Honoraria del DIF Municipal.

En su estancia, además de agradecer a la Alcaldesa Tania Flores, aprovechó para invitar a la edil y a los habitantes de su municipio a las festividades de Cuatro Cienegas, externando su apoyo para próximos proyectos en beneficio de ambos pueblos mágicos.

"El turismo es una inyección muy importante para ambos pueblos, estoy seguro que juntos y de la mano con la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, podemos incrementar el número de visitantes por el bien de nuestros ciudadanos, ya que este medio deja una importante derrama y crea empleos directos e indirectos", dijo Beto Villarreal en su mensaje.