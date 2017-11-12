Viven familias en riesgo latente

Castaños.-En riesgo latente habitan cerca de 20 personas en la calle Múzquiz de la colonia Ampliación Independencia, los cables de energía eléctrica se encuentran expuestos en la tierra, con el peligro de que un menor pueda sufrir una descarga.

Han pasado ocho años desde que la familia habita en este lugar, las promesas de autoridades municipales para contar con los servicios básicos como la energía eléctrica y el agua potable han sido nulas.

Son cerca de cinco familias las que habitan en este sector, en su mayoría son niños y adultos mayores quienes en temporada de lluvias, están expuestos a sufrir alguna descarga eléctrica por los cables que se encuentran a la intemperie.

La señora Guadalupe Hernández, quien habita en este sector manifestó que ha sido difícil vivir sin los servicios básicos, sin embargo se han “acostumbrado” a estar de esta manera, afortunadamente sin hechos que lamentar.

Además de la falta de agua potable y el servicio de energía eléctrica, tienen que caminar más de un kilómetro para poder tomar un medio de transporte.

“Para el agua potable, pagamos al municipio y nos trae una vez por semana, y la luz nos la pasan vecinos, por eso tenemos los cables en el suelo, transporte no hay, tenemos que caminar hasta donde está la escuela y ahí esperar a que pase la combi” mencionó.

En la vivienda de la señora Guadalupe Hernández habita también su esposo y una hija, mientras que en un jacal construido de madera y lonas vive su suegro, el señor Ernesto Tobías de 74 años de edad.

Para calmar el frío, encendió una fogata en su jacal, y con la mirada cabizbaja pidió apoyo a las autoridades para que no abandonen a los adultos mayores, por el contrario, destinen los apoyos para ellos.

“Tengo conocimiento que autoridades han entregado apoyos de despensa, o de programas como criadero de gallinas y chivas, y yo la verdad no tengo empleo, me gustaría que me ayudaran” mencionó.

Cabe mencionar que administraciones anteriores han prometido el servicio de mayor prioridad a este sector como lo es la energía eléctrica, sin embargo por una u otra causa los avances de gestión se detienen.

Está por concluir la administración actual, sin embargo confían que puedan realizar esta última obra de energía eléctrica en su sector.