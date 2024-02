Impugnarán elección de ganadera en RNA

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La elección celebrada en la Asociación Ganadera Local de Múzquiz será impugnada ante el Registro Nacional Agropecuario por irregularidades, informó Alfredo Jiménez Morales.

El socio ganadero y ex tesorero del gremio dijo que se cometieron muchas arbitrariedades porque esta era la única manera de que ganara Apolinar la elección haciendo sus seguidores algo muy premeditado, queriendo hacer valer lo ilegal.

"Nosotros veníamos con toda la intención de participar, apoyando a Javier Alvares con el número de personas que lograron brindarle su confianza dado al plan de trabajo que presentó en su momento para mejoras de la asociación", destacó el entrevistado, sin embargo, la primera situación que nos encontramos en la entrada al recinto es que las personas que estaban ahí de Seguridad Pública nos impidieron el paso.

No se nos permitió firmar la lista de asistencia, de ahí ya es una provocación que no la podemos medir y como le dije a Luis Santos, vamos a realizar la contienda bien, en paz, sin embargo, ellos no quieren eso pues no había forma de que nos ganaran a menos que hicieran lo de hoy, sin realizar acuerdo alguno.