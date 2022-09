¡Vuelve el puma!

FRONTERA COAH-. En el Ejido Pozuelos de Arriba también reportaron la presencia de un Puma que está terminando con la vida de los animales, ayer reportaron la perdida de tres los potrillos que murieron atacados por el imponente y feroz felino.

Lo anterior lo dio a conocer Oscar del Bosque Escobedo; director de Fomento Agropecuario, dijo quien reconoció que lamentablemente las autoridades competentes no actúan.

"Si no quieren hacer pago pues exijan que actúen, si uno ve un animal de esos no lo va a agarrar con cariño ni nada de eso, lo van a matar y ahí si va a actuar la autoridad, de por sí los campesinos viven al día y con esto que les pasa, para que autoridades de arriba no hagan nada", comentó el director.

Dijo que es una situación lamentable que seguirá pasando si no se hace algo al respecto, en este caso la Secretaría del Medio Ambiente o la Procuraduría Federal de Protección Animal debe actuar.

Nadie quiere apoyar a Mauro Ramón Torres Pedroza, el ejidatario que perdió la mayor parte de su ganado luego de que un animal salvaje los matara, hechos ocurridos en el Ejido Frontera.

El director ha intentado ayudarle haciendo las gestiones ante instancias federales de protección animal pero no hay respuesta positiva.

El seguro existe es cuando tiene registros actualizados pero en el caso de Don Mauro, todos los animales estaban a nombre de su padre que murió hace poco tiempo, no hay una constancia o algo que lo avale.

"Es un ataque de depredador, al parecer es un puma pero no tenemos papeles para que se le realice su pago, creo que pagan mil 450 cada cabra, pero ahorita ya tienen más reglas, más condiciones, más requisitos", comentó el director.

NADIE SE HACE CARGO

Como se recordara Mauro perdió 18 cabras, además de guajolotes y gallinas, un día llegó al Ejido Frontera y vio a muchos de sus animales sin vida, otros convalecientes y otros con pequeñas herida.

"Hemos hecho mucho, hablado aquí o acá pero nada, como quiera estamos buscando la manera de echarle la mano con esos animales que fueron atacados por ese animal, sea coyote, sea pero, dicen que es un puma", comentó.

Hace seis años se presentó el mismo caso, en el mismo lugar pero el afectado era el padre de Don Mauro quien dijo que él había visto a un animal con cola larga, pero nunca se supo en sí.