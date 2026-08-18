Yesica Sifuentes entrega apoyos del Programa Alimentario en Castaños

Castaños, Coah.— Con la finalidad de contribuir a la alimentación y economía de las familias que más lo necesitan, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó la entrega del Programa Alimentario del DIF, acercando apoyos a adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad del municipio.

Este programa representa un respaldo para las familias beneficiarias, al contribuir a que cuenten con productos alimentarios que ayuden a complementar su alimentación y, al mismo tiempo, disminuir parte de los gastos que enfrentan diariamente.

La entrega forma parte de las acciones que se impulsan mediante la coordinación entre el gobierno municipal de Castaños y el DIF Coahuila, fortaleciendo los programas de asistencia social y ampliando su alcance entre los sectores que requieren mayor atención.

Durante la entrega, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó la importancia de mantener una administración cercana a la ciudadanía, que permita conocer de primera mano las necesidades de las comunidades y fortalecer las acciones de beneficio social.

La presidenta municipal reconoció el respaldo del gobierno del estado y agradeció a la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, por contribuir a que este tipo de programas lleguen a las familias de Castaños.

Asimismo, Sifuentes Zamora también reconoció la labor que diariamente realiza la presidenta honoraria del DIF municipal, Violeta Alvarado, así como del personal que participa en las distintas acciones de atención y asistencia social.

La alcaldesa reiteró que su administración continuará gestionando programas, obras y proyectos para Castaños, al señalar que existen distintas acciones en marcha y nuevos proyectos que próximamente serán entregados a la ciudadanía.