Zaldívar llega a San Luis con ilusiones renovadas; buscará protagonismo

El delantero llega a San Luis en calidad de préstamo con opción a compra. Al no entrar en planes en el Rebaño, Angel Zaldívar tomó la oferta realizada por Atlético de San Luis para sumarse al plantel que dirige el brasileño André Jardine.

El delantero reportó a las instalaciones del equipo potosino para integrarse a la pretemporada y firmar su contrato una vez que le fueron realizadas pruebas físicas y médicas.

Zaldívar indicó que su salida de Chivas fue una decisión conjunta, "se tomó la decisión de ellos (Directiva de Chivas) como mía de poder salir y venir acá".

Ya había interés desde hace tiempo, y por fin se logró concretar; estamos aquí con mucho ánimo para aportar al equipo", declaró "el Chelo" en su primer día como jugador de Atlético de San Luis.

Ilusionado ante el nuevo reto que se le presenta en su carrera, el ex jugador de Chivas habló sobre su nuevo equipo, sobre sus nuevos compañeros así como el recibimiento de André Jardine.

Me recibieron muy bien, me parece un grupo muy unido, trabajador y que están todos en la misma sintonía; el cuerpo técnico también, me dieron la bienvenida, estoy muy ilusionado".