Coronarán a reina del adulto mayor

Allende, Coah.- Este próximo domingo 13 de agosto, se realizará la coronación de la Reina del adulto mayor en la explanada de la presidencia municipal de Allende, esto a partir de las 8 y media de la tarde.

“Esta es una tradición anual en donde reconocemos y conmemoramos a nuestros adultos mayores, esto debido a que estamos festejando el mes del adulto mayor, hemos estado realizando diferentes actividades para todos los grupos que tenemos en Allende”, declaró el alcalde Pepe Diaz Gutiérrez.

Agregó que, como parte de este festejo, después de la coronación de la próxima soberana se realizará un baile popular a manos del grupo “El Gran Fiestoon”.