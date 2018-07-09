A raya mantienen índice delictivo en Morelos.

MORELOS COAH.-. A la baja se mantiene el índice delictivo en este municipio, derivado de los constantes operativos de prevención y vigilancia que realiza la dirección de Seguridad Pública, así lo dijo su titular, Salvador Delgadillo Gómez.

Los rondines de vigilancia son constantes en materia de prevención del delito; mientras que los fines de semana se instrumentan acciones de desarme en bares y cantinas de la localidad, aunado al operativo antialcohol.

“El operativo antialcohol se instrumenta para concientizar a los ciudadanos, en el sentido de que si vienen de algún evento familiar, bar o discoteca, que es necesario llegar con bien a su casa y que no vayan a provocar algún accidente”, indicó.

Los operativos se realizan en coordinación con el Mando Único Cinco Manantiales, perteneciente a Fuerza Coahuila, en sus agrupamientos de Reacción y de Proximidad Social, agregó Delgadillo Gómez.

Por indicaciones de la alcaldesa Virginia Gabriela Zertuche Flores, se realizan estas acciones, a fin de mantener a raya el índice delictivo, sin riñas ni accidentes; en lo particular el delito de robo registra baja incidencia, resaltó el director de Policía.