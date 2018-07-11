Al 100% se trabaja en la Delegación V. Carranza

Nava, Coah.- Llevando a cabo el programa implementado por el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez, el delegado de la V. Carranza ingeniero Ernesto Gerardo Bermea Dueñez, lleva instaladas más de 330 luminarias en lo que va de los 6 meses de Administración Nava 2018.

Desde inicio de su Administración municipal Sergio Zenón, declaró ayer el delegado Ernesto Bermea, se ha venido trabajando en diferentes rubros, como es el alumbrado público, limpieza de terrenos baldíos, que servían de nido de malvivientes, así como de los diferentes arroyos, para evitar en temporada de lluvias inundaciones en las zonas bajas de la delegación.

Al 100% se está trabajando para el beneficio de la ciudadanía de la Delegación V. Carranza, apuntó ayer el funcionario municipal, quien afirmó que, en estos 6 meses de trabajo, no han bajado la guardia, prueba esta que la misma ciudadanía nos apoya.

Con maquinaria pesada, se realiza limpieza de arroyos en la delegación Carranza, para la temporada de lluvias, evitar inundaciones en partes bajas….señaló el delegado Bermea Dueñez.