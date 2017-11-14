Alcalde electo realizará gestiones para instalar nuevas empresas

VILLA UNIÓN, COAH.- Se sigue insistiendo ante el Gobernador Rubén Moreira Valdez y la Secretaría de Desarrollo Económico, a fin de lograr próximamente la instalación de una empresa que venga a brindar empleo a la ciudadanía de Villa Unión.

El alcalde electo Sergio Cárdenas Chapa, resaltó que se cuenta en este municipio con una nave industrial desocupada, que está disponible para la instalación de la empresa que así lo desee, por lo que se estarían brindando las facilidades necesarias.

“Con gusto hacemos estas gestiones, sabemos que es una necesidad para nuestro municipio, que le traería gran beneficio a nuestra gente por la ocupación de la mano de obra con que contamos”, expresó el edil electo.

Añadió que recientemente se reunió con el Gobernador Rubén Moreira, durante la inauguración de una empresa en la ciudad de Piedras Negras, a fin de insistir en la necesidad de instalar una factoría en Villa Unión.

“Las cosas se están cuadrando para que así sea, avanzan positivamente, y todo esto es con el objetivo de beneficiar a nuestra gente; tenemos la nave propiedad del municipio, debidamente equipada y disponible”, enfatizó Cárdenas Chapa.