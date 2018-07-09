Alcaldesa electa integrará propuestas de otros partidos

ZARAGOZA COAH.-Se analizan los compromisos hechos en la pasada campaña electoral por los candidatos de otros partidos políticos, dijo en entrevista la alcaldesa Ángeles Eloísa Flores Torres, luego de resultar electa para presidir la Administración 2019-2021 postulada por el PRI.

“Si se hicieron algunos compromisos, quiere decir que pueden ser necesidades que la ciudadanía enfrenta, por lo que estaremos retomando estos temas e integrándolos a nuestro proyecto de trabajo, para que a Zaragoza le vaya bien en los próximo tres años”, puntualizó.

Agregó que en lo que va de la actual Administración, el trabajo se ha centrado en reparar lo que se había olvidado, por lo que continuará con esta tarea lo que resta del año, buscando dotar, primero que nada, los servicios básicos a la ciudadanía.

“Que no estemos batallando con el agua, con el alumbrado, ni con el bacheo de calles; al mismo tiempo, empezaremos a trabajar con algunos cambios en la imagen urbana del municipio”, mencionó la alcaldesa.

Sin dejar de lado los proyectos y los compromisos establecidos durante la pasada campaña electoral, como son la gestión de un pozo artesiano para el abasto del agua, y dar seguimiento al proyecto de cambio de tubería en el primer cuadro de la ciudad.