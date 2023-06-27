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Coahuila

Amadrina Pily Valenzuela a estudiantes de Nava de la primaria Miguel Hidalgo

La ceremonia se realizó en las instalaciones del auditorio municipal.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 27 junio, 2023 - 03:25 p.m.
Amadrina Pily Valenzuela a estudiantes de Nava de la primaria Miguel Hidalgo
La ceremonia se realizó en las instalaciones del auditorio municipal “21 de febrero”.

Nava, Coah.- Amadrina la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo a la clase 2023 de la escuela primaria Miguel Hidalgo turno matutino, en una ceremonia realizada en las instalaciones del auditorio municipal “21 de febrero”.

“Muchas felicidades, gracias por darme el privilegio de ser su madrina, el mayor de los éxitos. Emprendan el vuelo hacia la nueva etapa que los espera, sigan estudiando mucho para que lleguen a ser ciudadanos de bien”, declaró la alcaldesa.

Con esto también reiteró su compromiso con la educación, abriendo programas de apoyo para todas las instituciones escolares que hay en el municipio, como también la mejora de las infraestructuras. 

  • Amadrina Pily Valenzuela a estudiantes de Nava de la primaria Miguel Hidalgo

    Se reitera el compromiso con la educación.

  • Amadrina Pily Valenzuela a estudiantes de Nava de la primaria Miguel Hidalgo

    Amadrinando a la escuela primaria Miguel Hidalgo.

  • Amadrina Pily Valenzuela a estudiantes de Nava de la primaria Miguel Hidalgo

    La ceremonia se realizó en las instalaciones del auditorio municipal “21 de febrero”.

  • Amadrina Pily Valenzuela a estudiantes de Nava de la primaria Miguel Hidalgo
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