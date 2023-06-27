Amadrina Pily Valenzuela a estudiantes de Nava de la primaria Miguel Hidalgo

Nava, Coah.- Amadrina la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo a la clase 2023 de la escuela primaria Miguel Hidalgo turno matutino, en una ceremonia realizada en las instalaciones del auditorio municipal “21 de febrero”.

“Muchas felicidades, gracias por darme el privilegio de ser su madrina, el mayor de los éxitos. Emprendan el vuelo hacia la nueva etapa que los espera, sigan estudiando mucho para que lleguen a ser ciudadanos de bien”, declaró la alcaldesa.

Con esto también reiteró su compromiso con la educación, abriendo programas de apoyo para todas las instituciones escolares que hay en el municipio, como también la mejora de las infraestructuras.