Aprueban EXTENSIÓN de venta de alcohol este domingo en Nava

Nava, Coah.- Con motivo de las fiestas de fin de año, en el municipio de Nava se aprobó la extensión de la venta de bebidas alcohólicas este próximo domingo 31 de diciembre; será hasta las 9 de la noche, esto recordando normalmente se dejan de vender los domingos en punto de las 2 de la tarde.

Las autoridades de la localidad resaltaron que esta aprobación solamente confiere al municipio de Nava, ya que en las demás localidades de la región de los Cinco Manantiales aún no se ha dado un comunicado oficial.

"Le pedimos a toda la ciudadanía no abusar de esta aprobación, a no manejar en estado de ebriedad y cuidar el consumo en todos sus hogares. Estas fechas son para pasarlas en familia y no para pasar una tragedia", declaró la Roberto Torres, titular del departamento de Seguridad Pública.

Por último, dio a conocer que se realizarán recorridos constantes por parte del departamento de PC y Bomberos para prevenir tragedias con la detonación de fuegos artificiales, además de evitar accidentes en estas fiestas de fin de año.