Arranca la liga femenil de voleibol

ALLENDE, COAH. - Con la participación de más de 10 equipos de Allende, Cinco Manantiales y Guerrero, se inauguró el pasado martes la liga de voleibol femenil dedicada a la C. María de Lourdes Reyes Ovalle, destacada deportista y promotora de voleibol en la región.

El evento se llevó a cabo en el gimnasio municipal de Allende, donde estuvo presente el regidor comisionado en deportes Marcelo Juárez Alarcón, en representación del alcalde José de Jesús Díaz Gutiérrez, quien envió un saludo y un reconocimiento a las jugadoras y a la organización.

Después de las palabras de inauguración, se realizó el saque oficial para dar inicio al torneo, que contará con partidos todos los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde. El objetivo es fomentar la convivencia, la salud y el desarrollo integral de las mujeres.

La liga de voleibol femenil lleva el nombre de la C. María de Lourdes Reyes Ovalle, destacada jugadora y entrenadora de voleibol en Allende y en los 5 manantiales.

Las jugadoras que integran los equipos participantes agradecieron la oportunidad de competir y divertirse en este torneo.