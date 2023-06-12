Arrollan a migrante en carretera 57 se atravesó al paso

Nava, Coah.- Autoridades del Mando Policial Unificado del municipio de Nava, reportaron a una persona de nacionalidad Venezolana lesionado luego de ser atropellado por un automóvil, el cual circulaba de Piedras Negras a Monclova, a la altura de la compañía cervecera de la localidad.

El afectado identificado como Jordani Quintero Mancilla de 27 años de edad, fue trasladado al Hospital Salvador Chavarría de Piedras Negras.

De acuerdo a las declaraciones del conductor identificado como Rodolfo Vaca Flores de 59 años de edad, el cual conducía un vehículo Kia sorento modelo 2019 de color gris, indicó que en dicho tramo un grupo de migrantes repentinamente invadió la carretera para cruzarla, y que lamentablemente atropelló a uno de ellos.

Elementos del Mando Unificado Policial de la Delegación Carranza y elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron a tomar conocimiento, así como personal de la Guardia Nacional División Carreteras.