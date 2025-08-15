Accidente en central termoeléctrica Carbón 2 moviliza a brigadas de emergencia

Nava, Coah. – Un aparatoso accidente ocurrido al interior de la central termoeléctrica Carbón 2 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generó la movilización inmediata de brigadas de seguridad y personal operativo, aunque, de acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas.

El percance se habría producido en una de las vialidades internas de la planta, cuando un vehículo de carga colisionó contra una estructura y maquinaria, provocando daños visibles que, según testigos, obligaron a suspender momentáneamente las labores en la zona.

Elementos de seguridad industrial y de Protección Civil de la propia CFE acudieron de inmediato para acordonar el área y realizar las maniobras de retiro de la unidad siniestrada. Aunque las causas del accidente no han sido precisadas, se presume que pudo estar relacionado con una falla mecánica o un descuido humano.

Fuentes internas señalaron que, pese a lo espectacular del incidente, la planta continúa operando con normalidad, mientras se lleva a cabo una evaluación de daños para determinar las acciones de reparación y reforzar los protocolos de seguridad.